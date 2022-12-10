Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться надвечір. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 грудня:
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