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Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться надвечір. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 грудня:

  • Зоря яскраво-червона – буде вітряно.
  • Якщо в лісі галасливо, чекайте швидкої відлиги.
  • Корови соплять і пирхають – до морозу.

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Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощРусский

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