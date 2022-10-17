Погода в Дніпрі у понеділок, 17 жовтня: трохи хмарно та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, практично весь день небо в Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 2,5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 жовтня:

Перший сніг – незабаром настане зима.

Свиня солому тягає до бурі.

Червона зоря ввечері – до вітру.

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