Погода в Дніпрі у п’ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Зранку очікується дощ, якому на зміну прийде дрібний сніг, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 січня:
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