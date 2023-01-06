Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Дніпрі у п’ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг

Сьогодні 06:15
просмотров

Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Зранку очікується дощ, якому на зміну прийде дрібний сніг, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 січня:

  • Ясне небо – до великої кількості грибів.
  • Іній і земля промерзла – вродить хліб.
  • Снігова погода – до врожаю хліба.
  • Багато зірок на небі – до врожаю грибів.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і снігУкраїнська Новости Днепра про Погода в Дніпрі у п'ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і снігРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Різко похолодає до -13: на Дніпро та область сунуть морози
    Новини Дніпра
    Вчора 13:02
    Різко похолодає до -13: на Дніпро та область сунуть морози

    На Дніпро сунуть морози.

    Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода у Дніпрі в четвер, 5 січня: можливий дощ зі снігом

    Обов'язково захопіть з собою парасольку!

    Чи потрібна парасолька: якою буде погода в Дніпрі 4 січня
    Новини Дніпра
    04.01.2023 06:15
    Чи потрібна парасолька: якою буде погода в Дніпрі 4 січня

    Сьогодні у Дніпрі буде досить тепло.

    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023
    Новини Дніпра
    03.01.2023 15:39
    Дніпряни, будьте готові: календар магнітних бур на січень 2023

    На початку 2023 року геомагнітна активність буде не значною, але…

    Наверх