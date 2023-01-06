Погода в Дніпрі у п’ятницю, 6 січня: очікується і дощ, і сніг

Захопіть з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Зранку очікується дощ, якому на зміну прийде дрібний сніг, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 січня:

Ясне небо – до великої кількості грибів.

Іній і земля промерзла – вродить хліб.

Снігова погода – до врожаю хліба.

Багато зірок на небі – до врожаю грибів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: