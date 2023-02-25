Погода в Дніпрі на 25 лютого: очікується дощ зі снігом

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Вночі буде йти дощ зі снігом, який вранці посилиться. Вдень на якийсь час опади припиняться, а ввечері очікується дощ. Вранці температура повітря О°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +6°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 лютого:

Чим холодніший останній тиждень лютого, тим тепліше березень буде.

Якщо струмки сьогодні вже потекли, то буде добрий улов риби.

Багато довгих бурульок – до гарного врожаю овочів.

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