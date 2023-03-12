Погода у Дніпрі на 12 березня: очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ уранці ослабне і незабаром закінчиться. Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +9°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 березня:
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