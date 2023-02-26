Погода у Дніпрі в неділю, 26 лютого: очікується сильний дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Зранку очікується сильний дощ. Після полудня він послабшає, але продовжуватиме йти до пізнього вечора. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 лютого:

Теплий сонячний день обіцяє теплу та лагідну весну.

Якщо вдень буде хмарним, то весна буде дощовою.

Синиці голосно співають – до ранньої весни.

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