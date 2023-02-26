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Погода у Дніпрі в неділю, 26 лютого: очікується сильний дощ

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 26 лютого: очікується сильний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Зранку очікується сильний дощ. Після полудня він послабшає, але продовжуватиме йти до пізнього вечора. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 лютого:

  • Теплий сонячний день обіцяє теплу та лагідну весну.
  • Якщо вдень буде хмарним, то весна буде дощовою.
  • Синиці голосно співають – до ранньої весни.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 26 лютого: очікується сильний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 26 лютого: очікується сильний дощРусский

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