Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий сніг

Зима повертається!

За прогнозами синоптиків, на зміну хмарному ранку в Дніпрі прийде ясний день, і хмари на небі не будуть до самого вечора. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до полудня він має закінчитися. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 лютого:

Коні лягають на землю – до потепління.

На снігу можна побачити мишей — до тепла.

Вітер дме з півночі, причому ясно — до морозів.

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