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Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий сніг

Сьогодні 06:15
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Зима повертається!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий сніг

За прогнозами синоптиків, на зміну хмарному ранку в Дніпрі прийде ясний день, і хмари на небі не будуть до самого вечора. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до полудня він має закінчитися. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 12 лютого:

  • Коні лягають на землю – до потепління.
  • На снігу можна побачити мишей — до тепла.
  • Вітер дме з півночі, причому ясно — до морозів.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий снігУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий снігРусский

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