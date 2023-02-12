Погода у Дніпрі в неділю, 12 лютого: очікується невеликий сніг

За прогнозами синоптиків, на зміну хмарному ранку в Дніпрі прийде ясний день, і хмари на небі не будуть до самого вечора. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до полудня він має закінчитися. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 12 лютого:
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