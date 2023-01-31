Погода у Дніпрі у вівторок, 31 січня: очікується дрібний сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, цей день у Дніпрі буде хмарним – вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Практично весь день пройде без опадів, лише увечері може початися дрібний сніг. Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 31 січня:
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