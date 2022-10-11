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Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
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Обязательно захватите з собой зонт!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 жовтня:

  • Дерева зацвіли вдруге — до довгої та теплої осені.
  • Кури насупилися, підняли пір’я — похолодає.
  • Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощРусский

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