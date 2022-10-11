Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощ

Обязательно захватите з собой зонт!

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 жовтня:

Дерева зацвіли вдруге — до довгої та теплої осені.

Кури насупилися, підняли пір’я — похолодає.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

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