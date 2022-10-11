Погода у Дніпрі у вівторок, 11 жовтня: хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, весь день у Дніпрі буде хмарно. Вночі буде йти дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчиться. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 жовтня:
Читайте також:
Автор:
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
У Дніпрі закінчилося голосування за новий логотип міста.
У ніч з 8 на 9 жовтня окупанти випустили 12…
У Дніпрі за скоєний злочин затримали 49-річного чоловіка.