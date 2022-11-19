Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Увечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 19 листопада:
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Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!
Не забудьте захопити з собою парасольку!
На Дніпро суне негода.