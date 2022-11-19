Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Увечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 листопада:

Річка вкрилася гладенькою кригою — рік буде врожайним.

День без вітру скоро похолодає.

Зоряне небо — на мороз, зірок не видно — на снігопад.

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