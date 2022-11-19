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Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Увечері сильний дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 листопада:

  • Річка вкрилася гладенькою кригою — рік буде врожайним.
  • День без вітру скоро похолодає.
  • Зоряне небо — на мороз, зірок не видно — на снігопад.

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Новости Днепра про Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі у суботу, 19 листопада: хмарно, очікується дощРусский

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