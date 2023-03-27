Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному тепло

Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі приховуватимуть небо весь час, удень ненадовго зникнуть, щоб увечері знову посісти своє колишнє місце. Уночі очікується дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 березня:

Грім сьогодні віщує тепле та врожайне літо.

Дятел активно стукає по деревах – до потепління.

Денний вітер посилюється надвечір — буде буря.

Якщо день морозний, то холод ще тиждень протримається.

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