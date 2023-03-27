Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному тепло

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному тепло

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі приховуватимуть небо весь час, удень ненадовго зникнуть, щоб увечері знову посісти своє колишнє місце. Уночі очікується дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 27 березня:

  • Грім сьогодні віщує тепле та врожайне літо.
  • Дятел активно стукає по деревах – до потепління.
  • Денний вітер посилюється надвечір — буде буря.
  • Якщо день морозний, то холод ще тиждень протримається.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному теплоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Циклон із Середземномор’я зіпсує погоду: на Дніпро сунуть дощі, сніг та морози
    Новини Дніпра
    Вчора 17:42
    Циклон із Середземномор’я зіпсує погоду: на Дніпро сунуть дощі, сніг та морози

    На Україну суне циклон із Середземномор'я, який принесе негоду.

    Погода у Дніпрі в неділю, 26 березня: очікується сильний дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода у Дніпрі в неділю, 26 березня: очікується сильний дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
    Новини Дніпра
    25.03.2023 06:15
    Погода на 25 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

    Сьогодні на дніпрян чекає досить тепла погода.

    У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз
    Новини Дніпра
    24.03.2023 12:35
    У Дніпрі різко похолодає: коли на місто обрушаться дощі зі снігом та мороз

    Синоптики здивували несподіваним прогнозом похолодання, яке накриє Україну та Дніпро…

    Наверх