Погода у Дніпрі на 27 березня: хмарно, але по-весняному тепло

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі приховуватимуть небо весь час, удень ненадовго зникнуть, щоб увечері знову посісти своє колишнє місце. Уночі очікується дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря +7°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 27 березня:
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