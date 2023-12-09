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Погода на 9 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода на 9 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Уночі очікується сніг. Ранок, день та вечір пройдуть без опадів. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 9 грудня:

  • Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.
  • Сильний вітер – до негоди.
  • Йде сніг – буде хороший урожай.

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Новости Днепра про Погода на 9 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 9 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівРусский

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