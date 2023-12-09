Погода на 9 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Уночі очікується сніг. Ранок, день та вечір пройдуть без опадів. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 грудня:
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