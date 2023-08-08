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Погода на 8 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 8 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів! Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 серпня:

  • Лелеки у зграї збираються – зима буде ранньою.
  • Багато жолудів на дубах – зима буде теплою.
  • Занадто великі мурашники у лісі – до холодної зими.

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Новости Днепра про Погода на 8 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 8 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячноРусский

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