Погода на 8 серпня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Парасолька сьогодні, найімовірніше, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, і хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів! Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 8 серпня:

Лелеки у зграї збираються – зима буде ранньою.

Багато жолудів на дубах – зима буде теплою.

Занадто великі мурашники у лісі – до холодної зими.

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