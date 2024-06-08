Погода на 8 червня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вдень піде дощ із грозою, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 8 червня:
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Гарного дня, друзі!
У літню спеку хочеться випити чогось охолодного і одночасно смачного.…
Гарного дня, друзі!
У Дніпрі вже можна знайти кавуни в супермаркетах.