Погода на 6 червня: у Дніпрі хмарно, але тепло

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 червня:

Якщо дощ у цей день – очікуйте багато грибів.

Якщо у цей день цвіте шипшина – заморозків більше не буде.

На водоймах з’явилося листя латаття білого – заморозків більше не буде.

Жаби увечері голосно квакають – погода завтра буде гарною.

Немає роси – чекайте на дощ, сильна роса – чекайте вітру.

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