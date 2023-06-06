Погода на 6 червня: у Дніпрі хмарно, але тепло

За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора.Без опадів! Вранці температура повітря +12°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +22°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 6 червня:
Якщо дощ у цей день – очікуйте багато грибів.
Якщо у цей день цвіте шипшина – заморозків більше не буде.
На водоймах з’явилося листя латаття білого – заморозків більше не буде.
Жаби увечері голосно квакають – погода завтра буде гарною.
Немає роси – чекайте на дощ, сильна роса – чекайте вітру.
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