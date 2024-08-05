Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!
Згідно з прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на небі з’являться хмари, які надвечір мають розвіятися. Без опадів.Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 серпня
Коники цокочуть – до сильної спеки.
Сороки голосно кричать – зима теплою буде.
Зранку багато роси на траві – насувається злива
Низько літають птахи – скоро піде дощ
Яка погода сьогодні – такою вона буде до кінця літа
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