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Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Гарного дня, друзі!

Новости Днепра про Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на небі з’являться хмари, які надвечір мають розвіятися. Без опадів. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 5 серпня

  • Коники цокочуть – до сильної спеки.
  • Сороки голосно кричать – зима теплою буде.
  • Зранку багато роси на траві – насувається злива
  • Низько літають птахи – скоро піде дощ
  • Яка погода сьогодні – такою вона буде до кінця літа

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Новости Днепра про Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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