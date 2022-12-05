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Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодно

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодно

За прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі небо буде ясним, таким воно й залишиться протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 грудня:

  • У ополонці вода піднялася вище льоду — незабаром настане відлига.
  • Розгорілася сажа в багатті — до похмурої та снігової погоди.
  • Якщо вовки вийшли з лісу і підійшли близько до сел — бути зимою суворою.

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Новости Днепра про Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодноРусский

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