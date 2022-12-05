Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодно

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі небо буде ясним, таким воно й залишиться протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 грудня:

У ополонці вода піднялася вище льоду — незабаром настане відлига.

Розгорілася сажа в багатті — до похмурої та снігової погоди.

Якщо вовки вийшли з лісу і підійшли близько до сел — бути зимою суворою.

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