Погода на 5 грудня: у Дніпрі буде сонячно, але холодно

За прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі небо буде ясним, таким воно й залишиться протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря -9°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -3°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 грудня:
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