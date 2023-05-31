Погода на 31 травня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, до обіду у Дніпрі протримається хмарна погода, а в другій половині дня небо проясниться. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 травня:

Яблуня та горобина пізно розцвіли – до пізньої осені

Зозуля довго і без зупинки кукує – до настання тепла

Сонце в серпанок опускається – до вітру та опадів

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