За прогнозами синоптиків, до обіду у Дніпрі протримається хмарна погода, а в другій половині дня небо проясниться. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 31 травня:
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