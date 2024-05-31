Погода на 31 травня: у Дніпрі буде дуже тепло

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, ясна погода очікується у Дніпрі вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, але ненадовго. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 31 травня:

Зацвіла горобина – незабаром наступлять теплі дні.

Хвилі б’ють проти течії – незабаром розпочнеться дощ.

Птахи літають низько – чекайте на сильні дощі.

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