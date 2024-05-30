Погода на 30 травня: у Дніпрі буде хмарно з проясненнями

Гарного дня, друзі!

За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься хмарною. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 30 травня:

Якщо вдень тепло та сонячно, то зима буде холодною.

Прохолодний день – прикмета частого граду влітку.

День дощовий – влітку буде багато опадів.

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