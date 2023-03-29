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Погода на 29 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

Новости Днепра про Погода на 29 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно із прогнозами синоптків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 березня:

  • Теплий день говорить про теплу весну.
  • Похмурий день – буде мілкий дощ.
  • Птахи плескаються в калюжах – буде тепло.
  • Багато струмків розтеклося до дощового літа.
  • Хмари швидко і високо пливуть – на хорошу погоду.

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Новости Днепра про Погода на 29 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 29 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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