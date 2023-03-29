Погода на 29 березня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Згідно із прогнозами синоптків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 березня:
Читайте також:
Автор:
Про це повідомляють у департаменті охорони здоров'я Дніпровської міськради.
Захопіть з собою парасольку!
Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав…
Сьогодні, 27 березня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…