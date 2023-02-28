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Погода на 28 лютого: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 28 лютого: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Згідно з прогнозами синоптиків, похмурий ранок зміниться у Дніпрі ясним днем та безхмарним вечором. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря +0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 лютого:

  • Якщо захід сонця червоний, то буде хуртовина.
  • Лисиці гавкають у лісі – до снігопаду.
  • Яка погода сьогодні, такою буде і вересень.

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Новости Днепра про Погода на 28 лютого: у Дніпрі хмарно з проясненнямиУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 лютого: у Дніпрі хмарно з проясненнямиРусский

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