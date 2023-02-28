Погода на 28 лютого: у Дніпрі хмарно з проясненнями

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, похмурий ранок зміниться у Дніпрі ясним днем та безхмарним вечором. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитися. Весь день пройде без опадів! Вранці температура повітря +0°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 лютого:

Якщо захід сонця червоний, то буде хуртовина.

Лисиці гавкають у лісі – до снігопаду.

Яка погода сьогодні, такою буде і вересень.

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