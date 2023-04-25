Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 квітня:
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Дніпро готується до наступного опалювального сезону — системно і заздалегідь.
Сьогодні на дніпрян чекає достатньо тепла погода.
Можливо, увечері буде йти дощ.
Не забудьте взяти з собою парасольку!