Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 квітня:

Якщо стоїть сонячна погода, то рік буде врожайним.

Якщо дощ, то початок травня буде дощовим.

Багато шишок на соснах – до врожаю жита та пшениці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: