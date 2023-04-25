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Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце у цей день буде рідко показуватись через хмари. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 квітня:

  • Якщо  стоїть сонячна погода, то рік буде врожайним.
  • Якщо дощ, то початок травня буде дощовим.
  • Багато шишок на соснах – до врожаю жита та пшениці.

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Новости Днепра про Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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