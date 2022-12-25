Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Невеликий дощ буде йти вночі, але ще до настання ранку має закінчитися. Після полудня він почнеться знову і ввечері піде сильніше. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 2,6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 25 грудня:

  • Сонцеворот у світла верне вісь, ночі на спад, дні на підліт.
  • Якщо горобці збирають пух і пір’я і тягнуть їх у гнізда, будуть сильні морози.
  • Сонце з самого ранку віщує ясну сонячну погоду на Новий рік.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Була вдома сама: у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка наковталася пігулок
    Новини Дніпра
    Вчора 20:36
    Була вдома сама: у Дніпрі рятують 2-річну дитину, яка наковталася пігулок

    У Дніпропетровській області 2-річна дитина потрапила до реанімації. У неї…

    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що трапилося
    Новини Дніпра
    Вчора 18:25
    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що трапилося

    Будьте обережні!

    Погода в Дніпрі у суботу, 24 грудня: очікується невеликий дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода в Дніпрі у суботу, 24 грудня: очікується невеликий дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    У Дніпрі буде хмарно: погода на 23 грудня
    Новини Дніпра
    23.12.2022 06:15
    У Дніпрі буде хмарно: погода на 23 грудня

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Наверх