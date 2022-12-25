Погода на 25 грудня: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, хмарна погода триматиметься у Дніпрі до самого вечора. Невеликий дощ буде йти вночі, але ще до настання ранку має закінчитися. Після полудня він почнеться знову і ввечері піде сильніше. Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 2,6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 25 грудня:
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