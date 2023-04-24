Погода на 24 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясного ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 24 квітня:
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Можливо, увечері буде йти дощ.
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