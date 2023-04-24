Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 24 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Сьогодні на дніпрян чекає достатньо тепла погода.

Новости Днепра про Погода на 24 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ясного ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Вдень, можливо, піде дрібний дощ, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +16°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 24 квітня:

  • Дощ на Антипа – очікується грибне літо
  • Зацвіла верба – чекай швидкого потепління
  • Сніг випав після повені – неврожай озимих буде
  • Вдарили заморозки – чекай гарного врожаю груздів.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 24 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 квітня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 23 квітня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 23 квітня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

    Можливо, увечері буде йти дощ.

    Погода у Дніпрі в суботу, 22 квітня: хмарно, очікується дощ
    Новини Дніпра
    22.04.2023 06:15
    Погода у Дніпрі в суботу, 22 квітня: хмарно, очікується дощ

    Не забудьте взяти з собою парасольку!

    У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)
    Новини Дніпра
    21.04.2023 13:04
    У Дніпрі в сквері Героїв розквітли сотні різнокольорових тюльпанів (ФОТО)

    На календарі - квітень.

    Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ
    Новини Дніпра
    21.04.2023 06:15
    Погода на 21 квітня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

    Не забудьте взяти з собою парасольку!

    Наверх