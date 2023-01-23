Погода на 23 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі до самого вечора буде триматися похмура погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів! Вранці температура повітря -3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 січня:
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