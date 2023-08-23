Погода на 23 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень хмари в Дніпрі з’являться на небі лише для того, щоб надвечір розсіятися. Без опадів. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 серпня:

Спекотна погода 23 серпня – осінь буде теплою.

Вранці іній – зима рано прийде і буде вогкою.

Знизу липове листя жовтіє – озиме вродить.

Птахи тихо поводяться – до рясних опадів.

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