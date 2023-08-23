Погода на 23 серпня: у Дніпрі спекотно та без опадів

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень хмари в Дніпрі з’являться на небі лише для того, щоб надвечір розсіятися. Без опадів. Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 серпня:
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Захопіть з собою парасольку!
У Дніпрі оголосили подвійне попередження про небезпечні метеорологічні умови.
Синоптики Дніпропетровщини попередили про небезпечне метеоявище.
Захопіть з собою парасольку!