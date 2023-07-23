Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

В цілому, на нас чекає непогана погода.

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 липня:

Гроза вночі – на хорошу погоду.

Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Веселка у першій половині дня – до сильного вітру.

Метеликів не видно – до дощу.

Равлики на дерева залізли – до зливи.

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