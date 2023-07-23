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Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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В цілому, на нас чекає непогана погода.

Новости Днепра про Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитись. Весь день пройде без опадів. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 липня:

  • Гроза вночі – на хорошу погоду.
  • Бджоли голосно дзижчать – до спеки.
  • Веселка у першій половині дня – до сильного вітру.
  • Метеликів не видно – до дощу.
  • Равлики на дерева залізли – до зливи.

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Новости Днепра про Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 23 липня: у Дніпрі хмарно, можливий невеликий дощРусский

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