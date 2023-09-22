Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, але увечері, можливо, погода зміниться на хмарну погоду. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 вересня:

Якщо на цибулі багато лушпиння – зима буде холодною.

На вишневому дереві ще тримається листя – буде тепло.

Полетіли перелітні птахи – зима буде суворою.

Багатий урожай горобини – осінь буде дощовою.

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