Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, але увечері, можливо, погода зміниться на хмарну погоду. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 вересня:
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Мешканцям Дніпра довелося декілька годин їхати на табуретці.
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Схоже, осінь пішла у відпустку і щось повертатися не збирається.