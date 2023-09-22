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Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, весь день небо у Дніпрі буде ясним, але увечері, можливо, погода зміниться на хмарну погоду. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 вересня:

  • Якщо на цибулі багато лушпиння – зима буде холодною.
  • На вишневому дереві ще тримається листя – буде тепло.
  • Полетіли перелітні птахи – зима буде суворою.
  • Багатий урожай горобини – осінь буде дощовою.

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Новости Днепра про Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 вересня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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