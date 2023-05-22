Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 травня:
Читайте також:
Таке диво трапилося на березі річки на житловому масиві Перемога.
Захопіть з собою парасольку!
У Дніпрі триває загальноміський флешмоб #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий.
Парасолька сьогодні не знадобиться!