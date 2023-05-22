Погода на 22 травня: у Дніпрі очікується дрібний дощ - Днепр Инфо
Погода на 22 травня: у Дніпрі очікується дрібний дощ
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Сегодня 06:15

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 22 травня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується! Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 травня:

  • Дощ на Ніколу – до багатого врожаю.
  • Жаби почали квакати – буде добрий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла – настав час сіяти гречку.

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