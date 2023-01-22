Погода на 22 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадів

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 січня:

Ясний і сонячний день – до хорошого врожаю.

Морозна погода – до хорошого врожаю ярих.

Собака спить, згорнувшись клубком – до холодів.

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