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Погода на 22 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Погода на 22 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадів

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 січня:

  • Ясний і сонячний день – до хорошого врожаю.
  • Морозна погода – до хорошого врожаю ярих.
  • Собака спить, згорнувшись клубком – до холодів.

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Новости Днепра про Погода на 22 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 січня: у Дніпрі буде хмарно та без опадівРусский

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