Погода на 21 вересня: у Дніпрі ясно і без опадів

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі до ранку розвіяться, і більше цього дня вони на небі не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 21 вересня:
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