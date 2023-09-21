Погода на 21 вересня: у Дніпрі ясно і без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі до ранку розвіяться, і більше цього дня вони на небі не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря +13°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 вересня:

Вранці не чути щебету птахів – зима буде сніговою.

Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

На цибулі мало лушпиння – зима буде морозною.

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