Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, вдень і ввечері на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 21 січня:
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