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Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарно

Сьогодні 06:15
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Парасольку можна залишати вдома!

Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарно

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, вдень і ввечері на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 січня:

  • Вітер із півдня – багато гроз влітку.
  • Яка сьогодні погода, такою і буде серпень.
  • Сніг – до дощового літа, сонце – до теплого.
  • Запітнілі вікна в будинку – до відлиги.
  • Мороз – на потепління не чекати найближчим часом.

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Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарноРусский

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