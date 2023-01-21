Погода на 21 січня: у Дніпрі буде хмарно

Парасольку можна залишати вдома!

Згідно з прогнозами синоптиків, незважаючи на те, що вранці небо в Дніпрі покриють хмари, вдень і ввечері на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 січня:

Вітер із півдня – багато гроз влітку.

Яка сьогодні погода, такою і буде серпень.

Сніг – до дощового літа, сонце – до теплого.

Запітнілі вікна в будинку – до відлиги.

Мороз – на потепління не чекати найближчим часом.

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