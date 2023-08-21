Погода на 21 серпня: у Дніпрі хмарно, але спекотно

За прогнозами синоптиків, вранці небо у Дніпрі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Вдень, можливо, піде дощ із грозою, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 21 серпня:
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Це літо видалося дуже спекотним.
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!