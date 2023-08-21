Погода на 21 серпня: у Дніпрі хмарно, але спекотно

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, вранці небо у Дніпрі буде ясним, а вдень покриється хмарами, які не зникнуть до завершення дня. Вдень, можливо, піде дощ із грозою, але ближче до вечора він має затихнути. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 серпня:

Якщо вранці багато роси та туману, день буде ясним.

Яка погода сьогодні – таким буде січень.

Якщо 21 серпня спекотно, то осінь буде теплою.

Гарний урожай ягід у лісі – до морозної зими.

Великий урожай горобини обіцяє заморозки.

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