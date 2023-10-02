Погода на 2 жовтня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі ранок та день будуть хмарними, і лише вечір порадує нас ясним небом. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 2 жовтня:

Погода тепла – осінь буде спокійною.

Грім гримить – зима буде безсніжною.

Високе бур’ян — узимку буде багато снігу.

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