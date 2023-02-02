Погода на 2 лютого: у Дніпрі буде хмарно

Вдягайтесь тепліше!

За прогнозами синоптиків, у цей день у Дніпрі хмар на небі не буде лише у світанку, а вранці і до самого вечора утримається похмура погода. Без опадів! Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 2 лютого:

Вітрена погода 2 лютого – літо буде дощовим.

Ізморозь 2 лютого віщує нічні заморозки.

Кішка підлогу шкребе – чекай хуртовини.

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