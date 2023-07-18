Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно - Днепр Инфо
Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно
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Сегодня 06:15

Сьогодні можливий дощ із грозою.

Новости Днепра про Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно

За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 липня:

  • Якщо місяць рогами вгору, то зима буде холодною, круторогою – теплою.
  • Хмарно і зірок практично не видно – до негоди, вітру та дощу.
  • Побачити веселку вранці – до дощу, увечері – до сонячної погоди.

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Новости Днепра про Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотноРусский

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