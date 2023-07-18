За прогнозами синоптиків, погода в Дніпрі порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде хмарною до самого вечора. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 липня:
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