Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде невеликий дощ, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 грудня:
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