Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде невеликий дощ, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 грудня:

Дрова тріщать у печі – до морозів.

Спів снігурів – до сильного снігопаду.

Стовп диму з труби – до холодів.

Вікна запітніли – до потепління.

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