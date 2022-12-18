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Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде невеликий дощ, але до ранку він закінчиться. Решта дня пройде без опадів! Вранці температура повітря -4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 грудня:

  • Дрова тріщать у печі – до морозів.
  • Спів снігурів – до сильного снігопаду.
  • Стовп диму з труби – до холодів.
  • Вікна запітніли – до потепління.

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Новости Днепра про Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадівРусский

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