Погода на 18 березня: у Дніпрі хмарно та без опадів

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 березня:
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