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Погода на 18 березня: у Дніпрі хмарно та без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 18 березня: у Дніпрі хмарно та без опадів

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 березня:

  • Ясна погода 18 березня – влітку граду не буде.
  • Снігопад сьогодні віщує дуже спекотне літо.
  • Трясогузки прилетіли – весна буде теплою.
  • Граки гніздяться – за три тижні можна сіяти хліб.
  • Миші з’явилися на полях – до неврожайного року.

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Новости Днепра про Погода на 18 березня: у Дніпрі хмарно та без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 березня: у Дніпрі хмарно та без опадівРусский

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