Погода на 17 червня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Невеликий дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 червня:
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