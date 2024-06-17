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Погода на 17 червня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 17 червня: у Дніпрі очікується дрібний дощ

За прогнозами синоптиків, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Невеликий дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час припиниться. Вранці температура повітря +19°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 17 червня:

  • Якщо яскраво пахне квітами – буде дощ.
  • Якщо багато мошок, то буде багато грибів.
  • Сильний туман уранці – до врожаю ягід.

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Новости Днепра про Погода на 17 червня: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 червня: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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