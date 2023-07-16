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Погода на 16 липня: у Дніпрі буде ясно та досить спекотно

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 16 липня: у Дніпрі буде ясно та досить спекотно

Згідно з прогнозами синоптиків, вже з самого ранку в Дніпрі розпогодиться, і ніщо не нагадуватиме про похмурий досвітній годинник. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 липня:

  • Щавель добре росте – зима очікується м’яка.
  • Зранку немає роси – вночі буде дощ.
  • Птахи голосно щебечуть – до теплої погоди

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Новости Днепра про Погода на 16 липня: у Дніпрі буде ясно та досить спекотноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 липня: у Дніпрі буде ясно та досить спекотноРусский

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