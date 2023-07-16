Погода на 16 липня: у Дніпрі буде ясно та досить спекотно

Згідно з прогнозами синоптиків, вже з самого ранку в Дніпрі розпогодиться, і ніщо не нагадуватиме про похмурий досвітній годинник. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 липня:
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