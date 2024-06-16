Погода на 16 червня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, цей день у Дніпрі буде хмарним – вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Дощ буде йти весь день, правда до вечора він послабшає. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 16 червня:
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