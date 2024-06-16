Погода на 16 червня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, цей день у Дніпрі буде хмарним – вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Дощ буде йти весь день, правда до вечора він послабшає. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +24°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 червня:

Дощовий день – буде багато грибів.

Вранці хмарно – до врожаю ягід.

Шипшина розквітла – зима буде суворою.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: