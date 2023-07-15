Погода на 15 липня: у Дніпрі ясно і без опадів

За прогнозами синоптиків, цього дня у Дніпрі небо буде ясним до самого пізнього вечора.Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 липня:
Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної негоди.
Вранці туман стелиться – до хорошої погоди.
Сазан починає хлюпатися – до теплої та ясної погоди.
На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.
Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.
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