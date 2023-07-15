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Погода на 15 липня: у Дніпрі ясно і без опадів

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода на 15 липня: у Дніпрі ясно і без опадів

За прогнозами синоптиків, цього дня у Дніпрі небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 липня:

  • Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної негоди.
  • Вранці туман стелиться – до хорошої погоди.
  • Сазан починає хлюпатися – до теплої та ясної погоди.
  • На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.
  • Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.

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Новости Днепра про Погода на 15 липня: у Дніпрі ясно і без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 липня: у Дніпрі ясно і без опадівРусский

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