Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно
Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно
Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше!
Згідно з прогнозами синоптиків, починаючи з ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами.Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
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