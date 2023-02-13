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Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно

Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше!

Новости Днепра про Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно

Згідно з прогнозами синоптиків, починаючи з ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 лютого:

  • Якщо вдень є іній, то вночі снігу не буде.
  • Дрова димлять і ледве палають — до потепління.
  • Слабка потяг — до вогкості, сильна — до морозу.
  • Птахи в снігу копошаться — до вогкості.
  • Ясна ніч – на гарну сонячну погоду.

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Новости Днепра про Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодноРусский

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