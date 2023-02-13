Погода на 13 лютого: у Дніпрі буде хмарно та прохолодно

Вдягайтесь тепліше!

Згідно з прогнозами синоптиків, починаючи з ранку до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 лютого:

Якщо вдень є іній, то вночі снігу не буде.

Дрова димлять і ледве палають — до потепління.

Слабка потяг — до вогкості, сильна — до морозу.

Птахи в снігу копошаться — до вогкості.

Ясна ніч – на гарну сонячну погоду.

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