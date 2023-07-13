За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 13 липня:
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