Погода на 13 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність - Днепр Инфо
Погода на 13 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
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Новости Днепра про Погода на 13 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб увечері знову очиститися. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 липня:

  • Вночі зірки мерехтять, а вранці небо у хмарах – до сильної грози опівдні.
  • Після дощу риба з води висовує голову – можна чекати теплого вечора.
  • Якщо мокриця вранці закриває квіти, то вдень буде йти дощ.

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