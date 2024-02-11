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Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитись. Далі весь день, ймовірно, пройде без опадів. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 11 лютого:

  • Холодна погода – у серпні буде спекотно.
  • Дме вітер – рік буде дощовим.
  • Ліс гуде і шумить – чекайте відлиги.

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Новости Днепра про Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощРусский

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