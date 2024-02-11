Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощ

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитись. Далі весь день, ймовірно, пройде без опадів. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 11 лютого:
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