Погода на 11 лютого: у Дніпрі очікується невеликий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку має закінчитись. Далі весь день, ймовірно, пройде без опадів. Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 11 лютого:

Холодна погода – у серпні буде спекотно.

Дме вітер – рік буде дощовим.

Ліс гуде і шумить – чекайте відлиги.

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