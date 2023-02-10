Погода на 10 лютого: у Дніпрі буде хмарний день без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 лютого:

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

Над лісом повітря густе, небо темно-синє – скоро буде тепло.

Якщо птахи літають низько, то найближчими днями розпочнеться відлига.

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