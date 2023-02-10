Погода на 10 лютого: у Дніпрі буде хмарний день без опадів

За прогнозами синоптиків, хмар, які покривали небо в Дніпрі вранці, у другій половині дня не буде, і до пізнього вечора вони вже не з’являться. Без опадів! Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 лютого:
Читайте також:
Автор:
Одягайтеся тепліше, друзі!
Колишній захисник "Дніпра", "Динамо" та збірної України Олександр Радченко помер…
У Дніпрі найближчими днями буде справжня морозна зима.
Вдягайтесь тепліше!