Погода на 10 грудня: у Дніпрі очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Увесь день буде йти сніг. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 грудня:
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