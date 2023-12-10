Погода на 10 грудня: у Дніпрі очікується сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Увесь день буде йти сніг. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 грудня:

Якщо небо ясне та безхмарне, то бути морозу.

Сильний вітер – до негоди.

Йде сніг – буде хороший урожай.

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