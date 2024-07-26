“Подвійний” метеоритний дощ накриє Землю: чи буде видно у Дніпрі

Планетний астроном з обсерваторії Лоуелл в Арізоні Ніколас Московіц розповів, що наступного тижня у небі можна буде спостерігати за “подвійним” метеоритним дощем.
Про це пише Live Science.
Окрім цього розповіли про те, як саме виникають метеорні дощі – у час, коли орбіта Землі перетинає шлях комети, скелясті уламки, які залишає остання, згорають та входять в атмосферу землі.
Під час подвійних метеорних потоків цього місяця Земля перетне орбіти комети 96P/Machholz — яка спричиняє Південну дельту Aquariids — і комети 169P/NEAT, які народжують Альфа Капрікорнідів, – пише Live Science.
Подвійний метеорний дощ відбудеться наступного тижня:
Обидва триватимуть до середини серпня, але найкращий час для спостереження буде під час їх піку.
За словами Московіца, цього разу метеорні дощі досягнуть піку протягом 24 годин один від одного, що є “дивовижним збігом”.
Метеоритні потоки відбуваються через рівні проміжки часу завдяки своїм передбачуваним орбітам навколо Сонця. Невелика величина річних коливань їх інтенсивності визначається тим, коли комети випускають уламки і як довго ці уламки плавають у космосі. Прогнозування метеоритних потоків має значні наслідки для безпеки космічних кораблів і людей, що подорожують у космосі, – розповідає Московіц.
Незважаючи на те, що в країнах Північної півкулі Землі метеоритний дощ буде видно краще, географічне положення України також дозволить жителям спостерігати за цим захоплюючим подих явищем.
Ось деякі поради, як краще спостерігати за метеоритним дощем:
Пам’ятайте, що метеорні дощі часто непередбачувані, тому варто набратися терпіння.
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Ердем Альона
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