“Подвійний” метеоритний дощ накриє Землю: чи буде видно у Дніпрі

У найближчий час у небі можна буде побачити подвійний метеоритний дощ.

Планетний астроном з обсерваторії Лоуелл в Арізоні Ніколас Московіц розповів, що наступного тижня у небі можна буде спостерігати за “подвійним” метеоритним дощем.

Про це пише Live Science.

Окрім цього розповіли про те, як саме виникають метеорні дощі – у час, коли орбіта Землі перетинає шлях комети, скелясті уламки, які залишає остання, згорають та входять в атмосферу землі.

Під час подвійних метеорних потоків цього місяця Земля перетне орбіти комети 96P/Machholz — яка спричиняє Південну дельту Aquariids — і комети 169P/NEAT, які народжують Альфа Капрікорнідів, – пише Live Science.

Подвійний метеорний дощ відбудеться наступного тижня:

Південні Дельта Акваріди досягнуть піку з 29 по 30 липня.

досягнуть піку з 29 по 30 липня. Альфа Капрікорніди досягнуть піку з 30 по 31 липня.

Обидва триватимуть до середини серпня, але найкращий час для спостереження буде під час їх піку.

За словами Московіца, цього разу метеорні дощі досягнуть піку протягом 24 годин один від одного, що є “дивовижним збігом”.

Метеоритні потоки відбуваються через рівні проміжки часу завдяки своїм передбачуваним орбітам навколо Сонця. Невелика величина річних коливань їх інтенсивності визначається тим, коли комети випускають уламки і як довго ці уламки плавають у космосі. Прогнозування метеоритних потоків має значні наслідки для безпеки космічних кораблів і людей, що подорожують у космосі, – розповідає Московіц.

Чи буде видно метеоритний дощ у Дніпрі?

Незважаючи на те, що в країнах Північної півкулі Землі метеоритний дощ буде видно краще, географічне положення України також дозволить жителям спостерігати за цим захоплюючим подих явищем.

Ось деякі поради, як краще спостерігати за метеоритним дощем:

Виберіть темне місце подалі від ліхтарів, транспорту. Ідеально підійдуть місця за містом.

Дайте очам звикнути до темряви. Це може зайняти близько 20-30 хвилин. Уникайте використання телефонів або інших джерел світла під час спостерігання.

Найкращий час для спостереження за метеорним дощем – після півночі і до ранку (з 2 до 4 години ранку).

Метеорні дощі найкраще спостерігати неозброєним оком, тому телескопи чи біноклі не обов’язкові. Просто дивіться на небо.

Візьміть з собою ковдру або лежак, щоб комфортно насолоджуватись видом.

Пам’ятайте, що метеорні дощі часто непередбачувані, тому варто набратися терпіння.

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