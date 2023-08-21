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  • Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявища

Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявища

Сьогодні 18:32
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У Дніпрі оголосили подвійне попередження про небезпечні метеорологічні умови.

Новости Днепра про Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявища

Тільки вранці ДСНС попередила про надзвичайну пожежну небезпеку, так синоптики оголосили нове застереження. 

У Дніпрі та області різко погіршаться погодні умови. До кінця доби 21 серпня синоптики прогнозують дощі, грози та зливи. 

Попереднє попередження не скасовували, тож у нас подвійна небезпека. 

Проте завтра знову погода заспокоїться та не буде шокувати нам грозами, які за звуками схожі на вибухи. До області повернеться спека. 

Пожежна небезпека збережеться до 23 серпня. 

Новости Днепра про Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявища

 

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Новости Днепра про Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявищаУкраїнська

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