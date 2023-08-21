Подвійна небезпека: у Дніпрі синоптики оголосили нове попередження про небезпечні метеоявища

У Дніпрі оголосили подвійне попередження про небезпечні метеорологічні умови.

Тільки вранці ДСНС попередила про надзвичайну пожежну небезпеку, так синоптики оголосили нове застереження.

У Дніпрі та області різко погіршаться погодні умови. До кінця доби 21 серпня синоптики прогнозують дощі, грози та зливи.

Попереднє попередження не скасовували, тож у нас подвійна небезпека. Проте завтра знову погода заспокоїться та не буде шокувати нам грозами, які за звуками схожі на вибухи. До області повернеться спека. Пожежна небезпека збережеться до 23 серпня.

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